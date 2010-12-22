Разработать логотип

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Закрыт40 заявок403 просмотра

Современный эмоциональный, позитивный, агрессивный логотип для компании, занимающейся IT - проектами.

Обязательно укажите :

1) ссылку на портфолио.

2) сроки (с учетом того, что мы моментально будем утверждать все ваши предложения и быстро отвечать на вопросы).

3) стоимость.

14 лет назад
AlexMat
46 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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