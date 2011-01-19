Рисуем логотип

# 1 — $ 200

Приветствую вас!

Настала пора рисовать логотип одного очень интересного проекта. Подробности о проекте для которого все будет рисоваться, будут высланы выбранным в проект исполнителям. Для удобства в свое предложение вставляйте действительный адрес своей электронной почты.

Победителю, которого выберет заказчик весь куш.

Временные условия:

1. Прием заявок - до утра 24.12.2010

2. Рассылка подробной информации - 24.12.2010

3. Прием работ - до обеда 29.12.2010

Финансовый момент: Дамы и господа, сейчас уже конец года и есть вероятность, что из-за новогодних каникул сдвинется дата выбора победителя проекта. Если этого не произойдет до НГ, тогда победитель будет выбран заказчиком в первую неделю после новогодних каникул.

Особые условия:

1. В личку не писать.

2. Если очень хочется написать в личку, см. п.1.

3. Работы выкладывать только в проект.