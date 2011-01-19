Необходимо создать логотип для сайта http://sam5.ru/. Тематика Информационно-справочный ресур, желтые страницы. Указывайте стоимость. Пожалуйста заявку оставляйте здесь sam5.ru/letter.php
Рисуем логотип
Приветствую вас!
Настала пора рисовать логотип одного очень интересного проекта. Подробности о проекте для которого все будет рисоваться, будут высланы выбранным в проект исполнителям. Для удобства в свое предложение вставляйте действительный адрес своей электронной почты.
Победителю, которого выберет заказчик весь куш.
Временные условия:
1. Прием заявок - до утра 24.12.2010
2. Рассылка подробной информации - 24.12.2010
3. Прием работ - до обеда 29.12.2010
Финансовый момент: Дамы и господа, сейчас уже конец года и есть вероятность, что из-за новогодних каникул сдвинется дата выбора победителя проекта. Если этого не произойдет до НГ, тогда победитель будет выбран заказчиком в первую неделю после новогодних каникул.
Особые условия:
1. В личку не писать.
2. Если очень хочется написать в личку, см. п.1.
3. Работы выкладывать только в проект.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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