Рисуем логотип

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен97 заявок3037 просмотров
#1$200

Приветствую вас!

Настала пора рисовать логотип одного очень интересного проекта. Подробности о проекте для которого все будет рисоваться, будут высланы выбранным в проект исполнителям. Для удобства в свое предложение вставляйте действительный адрес своей электронной почты.

Победителю, которого выберет заказчик весь куш.

Временные условия:

1. Прием заявок - до утра 24.12.2010

2. Рассылка подробной информации - 24.12.2010

3. Прием работ - до обеда 29.12.2010

Финансовый момент: Дамы и господа, сейчас уже конец года и есть вероятность, что из-за новогодних каникул сдвинется дата выбора победителя проекта. Если этого не произойдет до НГ, тогда победитель будет выбран заказчиком в первую неделю после новогодних каникул.

Особые условия:

1. В личку не писать.

2. Если очень хочется написать в личку, см. п.1.

3. Работы выкладывать только в проект.

14 лет назад
quimby
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
14 лет назад
#1
Потрясающе! Очень оперативный отклик. Очень профессиональная и быстрая работа по проекту. Отдельно обращаю внимание на шрифтовую работу по логотипу - профессионально. Рекомендую Виктора, как профессионала своего дела. Виктор, благодарю вас за работу! Надеюсь, что еще будем сотрудничать.
Владимир, благодарю за сотрудничество! Все четко и оперативно. От совместной работы только положительное впечатление. Успехов Вам!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
14 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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