Здравствуйте, Ищу дизайнера для задачи: Нужно нарисовать логотип. Название организации - AdsMain Никаких предпочтений по цвету нет. Это будет логотип для рекламной фирмы(интернет реклама). Жду ваши ...
Логотип для сайта
Логотип для сайта Terriks ето будет торент трекер размеры 1254х276
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