lokipriest

Максим lokipriest

 
43 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Логотипы, фирменный стиль, нейминг, полиграфия.

Меня зовут Максим Купрыгин.

Я профессионально занимаюсь дизайном и рекламой с 2002 года и специализируюсь на создании логотипов, фирменного стиля, нейминге и полиграфии.

Каждый свой проект я создаю с нуля. У меня нет шаблонов, заготовок, типовых предложений. В своей работе я не использую клипарты. Все фото-материалы исключительно с фото-банков. Я гарантирую, что разработанный мной дизайн-проект будет на сто процентов уникальным!

Ознакомиться с моим портфолио вы можете перейдя по ссылке: http://www.weblancer.net/users/lokipriest/portfolio

Все работы в портфолио это реальные и полностью завершенные проекты.

Мои принципы:

Я начинаю работу над проектом только после утверждения брифа (технического задания).

Я не делаю предварительных оценок без четкого брифа (технического задания).

Я не делаю срочно.

Я не доделываю за кем-то.

Связь со мной:

e-mail: [email protected]

skype: kuprygin

icq: 364 390 766

http://www.facebook.com/kuprygin

Портфолио
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Отзывы заказчиков
bp2010
Галина 
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Рекламный макет для журнала
Максим - отличный дизайнер с хорошим чувством вкуса. Сразу вник в суть рекламного предложения, сделал несколько вариантов макета, один из которых и править в дальнейшем практически не пришлось. Большое спасибо за работу, было очень приятно работать. И макет получился замечательным.
Работать с Галиной очень понравилась. Все очень четко, оперативно, профессионально!
Ответный отзыв
Borodach
Олег 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Дизайн для буклета - электронные сигареты
Из 20 присланных в конкурсе работ - работа Максима по разработке дизайна для буклета на голову мне показалась выше остальных. Однозначно, профессионал своего дела, с действительно творческим подходом. Будем обязательно продолжать совместную работу.