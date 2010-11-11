Меня зовут Максим Купрыгин.
Я профессионально занимаюсь дизайном и рекламой с 2002 года и специализируюсь на создании логотипов, фирменного стиля, нейминге и полиграфии.
Каждый свой проект я создаю с нуля. У меня нет шаблонов, заготовок, типовых предложений. В своей работе я не использую клипарты. Все фото-материалы исключительно с фото-банков. Я гарантирую, что разработанный мной дизайн-проект будет на сто процентов уникальным!
Ознакомиться с моим портфолио вы можете перейдя по ссылке: http://www.weblancer.net/users/lokipriest/portfolio
Все работы в портфолио это реальные и полностью завершенные проекты.
Мои принципы:
Я начинаю работу над проектом только после утверждения брифа (технического задания).
Я не делаю предварительных оценок без четкого брифа (технического задания).
Я не делаю срочно.
Я не доделываю за кем-то.
Связь со мной:
e-mail: [email protected]
skype: kuprygin
icq: 364 390 766