Создание сайта-визитки! Необходимо разработать несложный дизайн и поставить его на готовый движок (asp.net) Сайт-прототип работает уже несколько лет и полность устраивает функционально (ссылку вышлю). Нужно просто изменить дизайн, чтобы не было 2-ух ...
Сайт на Wordpress
Приветствую, коллеги! Я занимаюсь айдентикой - созданием логотипов, фирменного стиля, рекламной полиграфии и неймингом. Этой весной я заказал для себя создание сайта на движке WordPress. Основная задача сайта - организация портфолио, продвижение моих дизайнерских услуг, блог. Для исполнения заказа была выбрана дизайн-студия из Санкт-Петербурга.
К сожалению, заказчик не справился работой - полученный результат разительно отличается от утвержденных мной эскизов, содержит много ошибок да и вообще - очень тяжело и медленно работает.
Нужен дизайнер и программист, способные довести сайт до ума как в плане внешнего вида, так и программной части. Инициатива в работе и смелый взгляд приветствуется!
Обязательные требования:
Использование существующей концепции.
Опыт работы с WordPress.
Портфолио.
Возможность работы "на лету".
Нахождение в сети максимально возможное время.
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