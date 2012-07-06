Сайт на Wordpress

Приветствую, коллеги! Я занимаюсь айдентикой - созданием логотипов, фирменного стиля, рекламной полиграфии и неймингом. Этой весной я заказал для себя создание сайта на движке WordPress. Основная задача сайта - организация портфолио, продвижение моих дизайнерских услуг, блог. Для исполнения заказа была выбрана дизайн-студия из Санкт-Петербурга.

К сожалению, заказчик не справился работой - полученный результат разительно отличается от утвержденных мной эскизов, содержит много ошибок да и вообще - очень тяжело и медленно работает.

Нужен дизайнер и программист, способные довести сайт до ума как в плане внешнего вида, так и программной части. Инициатива в работе и смелый взгляд приветствуется!

Обязательные требования:

Использование существующей концепции.

Опыт работы с WordPress.

Портфолио.

Возможность работы "на лету".

Нахождение в сети максимально возможное время.