Дизайн и логотип для магазина упаковочных матер.

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Закрыт21 заявка242 просмотра

Требуется Дизайн и Логотип для Магазина Упаковочных почтовых материалов.

Только для высококлассных дизайнеров!

Жду ваши портфели.

Отклоняю сразу если у вас меньше 3 отзывов, или наличие отрциательных.

13 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров