Дизайн и логотип для магазина упаковочных матер.

Нужно разработать новый улучшенный дизайн интернет-магазина детской обуви http://sandaliki.ru на основе старого дизайна и прилагаемых 2-х схем (см.прикрепленные файлы). Логотип оставить тотже, что и сейчас на сайте. Нужно 2 макета в psd (главная и внутренняя ...