Требуется разработать дизайн главной страницы, каталога и страницы описания товара + сверстать шаблон для Joomla Жду предложения по ценам и срокам
Требуется серия Landing Pages
Требуется несколько макетов LP под СМС проекты.
Примеры скину каждому кто обратится.
Предпочтение отдается дизайнеру с навыками программиста.
Долгосрочное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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