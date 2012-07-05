Требуется серия Landing Pages

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок174 просмотра

Требуется несколько макетов LP под СМС проекты.

Примеры скину каждому кто обратится.

Предпочтение отдается дизайнеру с навыками программиста.

Долгосрочное сотрудничество.

13 лет назад
NetSkriper
Алексей 
54 года
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Dukalex
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$70
3 дня

Заявки фрилансеров

Dukalex
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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