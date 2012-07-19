Отрисовка дизайна сайта

Необходимо сделать дизайн для сайта ввода/вывода/обмена электронных валют.

Дизайн стандартный 3х колоночный.

Также требуется отрисовка специальной таблицы тарифов (в таблице будет 6 вкладок, которые будут иметь своё оформление полей). Таблица будет размещаться на главной странице по центру.

Также заинтересовавшим нас исполнителям скинем набросок от руки, какой макет нужен.