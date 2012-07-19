Отрисовка дизайна сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен51 заявка345 просмотров

Необходимо сделать дизайн для сайта ввода/вывода/обмена электронных валют.

Дизайн стандартный 3х колоночный.

Также требуется отрисовка специальной таблицы тарифов (в таблице будет 6 вкладок, которые будут иметь своё оформление полей). Таблица будет размещаться на главной странице по центру.

Также заинтересовавшим нас исполнителям скинем набросок от руки, какой макет нужен.

13 лет назад
garisson
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

001art
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$90
2 дня
Дмитрий отлично справился с заданием. Работа была выполнена точно в срок, корректировки по макету были также практически сразу внесены. Спасибо за сотрудничество.
От работы с Игорем остались только положительные впечатления! Чёткое задание, быстрое утверждение, мгновенная оплата! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

001art
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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