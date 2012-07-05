Сверстать и натянуть шаблон на joomla Главная страница и 1 страница внутривенная.
Создание меню и лого для группы ВК
Создание меню и лого для группы ВК в соответствии с заданной стилистикой. Пример дизайна есть.
Свои предложения и подобности на: [email protected]
Срок 2-4 дня
Заявки фрилансеров
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