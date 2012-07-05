Создание меню и лого для группы ВК

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок217 просмотров

Создание меню и лого для группы ВК в соответствии с заданной стилистикой. Пример дизайна есть.

Свои предложения и подобности на: [email protected]

Срок 2-4 дня

13 лет назад
arturRAJ
Артур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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