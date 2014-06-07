Дизайн для сайта федерации каное Казахстана

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок179 просмотров

Логотип имеется. (Нужно поменять надпись на "KAIK FEDERATION OF KZ", а на текущем лого написано "FEDERATION KAIK OF KZ") С лого можно поиграть - покрасивее придумать что-нибудь.

ТЗ прикреплено.

Писать в скайп на: heihachimishima88

Полная оплата после утверждения дизайна.

Цена вопроса от 40 до 50WMZ в зависимости от качества исполнения.

В самом низу файл под названием v35hFuw6.jpg - это уже пытались нарисовать дизайн, но он абсолютно не понравился (дешёво, слишком просто, низкий уровень дизайнера). Не нужно чтобы дизайн был похож на этот ни каким образом.

13 лет назад
heihachi
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Olesyaa
Олеся 
34 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$50
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Александр хороший заказчик, все понятно объясняет, оплата производилась вовремя, работать понравилось, советую!!!

Заявки фрилансеров

Olesyaa
Олеся 
34 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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