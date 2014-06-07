Дизайн для сайта федерации каное Казахстана

Логотип имеется. (Нужно поменять надпись на "KAIK FEDERATION OF KZ", а на текущем лого написано "FEDERATION KAIK OF KZ") С лого можно поиграть - покрасивее придумать что-нибудь.

ТЗ прикреплено.

Писать в скайп на: heihachimishima88

Полная оплата после утверждения дизайна.

Цена вопроса от 40 до 50WMZ в зависимости от качества исполнения.

В самом низу файл под названием v35hFuw6.jpg - это уже пытались нарисовать дизайн, но он абсолютно не понравился (дешёво, слишком просто, низкий уровень дизайнера). Не нужно чтобы дизайн был похож на этот ни каким образом.