Необходимо выполнить дизайн сайта транспортной компании ТК Зенит, желательно в стиле ХайТек. В ходе работы нужно будет представить набросок дизайна для корректировки. Движок сайта: ДЛЕ 9.6 Сроки: 5 раб. дней с момента ...
Нарисовать красивый блок со ссылками
Нужно нарисовать красивый блок со ссылками который подходит по тематике и вливается в дизайн вот этого сайта http://otdyh-na-kipre.ru/ , ссылки эти будут вести на содержимое страницы.
Задание указано в прикрепленном файле.
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