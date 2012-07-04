Разработка нового раздела на портале клиники по лечению раковых заболеваний. Раздел для врачей, для внутреннего пользования между врачами клиники и сторонними специалистами. Рассматриваю web-дизайнеров, которые уже работали с клиниками и ...
Нарисовать дизайн для главной страницы
Необходимо нарисовать дизайн для главной страницы интернет-магазина "Секрет Тибета".
Дизайн нужен простой, но очень качественный.
Остальные требования будут озвучены исполнителю.
Работа будет рассматриваться придирчиво.
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