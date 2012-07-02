Необходим дизайн сайта, с элементами веб-интерфейса, несмотря на внутреннюю сложность, выглядеть должен просто и стильно. С четкими, читабельными шрифтами, т.н. американский стиль. Также на сайте планируются иллюстрации, возможно комиксы. Для этих иллюстраций можно привлечь отдельного ...
Разработка 10 дизайнов сайтов с похожей структурой
Добрый день, уважаемые дизайнеры.
Требуется разработать 10 макетов дизайнов с общей структурой. Отличаться варианты могут по цветовой гамме, по клипартам. Суть в том, чтобы меняя css файл и картинки (html остается тот же) получать разные варианты дизайна сайта.
Страница должна состоять из шапки, в которой может быть телефон, логотип, тематический клипарт, меню.
Далее страница делится на две колонки, в левой колонке расположено меню (например каталога), блок новостей из 2 новостей). В правой - текстовое содержание с картинками. Возможно, форма обратной связи.
Во вложении несколько примеров.
Уважаемые дизайнеры, пожалуйста, в заявке укажите Ваши контактные данные, ссылки на пару похожих работ и цену за один вариант дизайна.
Завершается страница нижней частью, где стоят копирайты, дублируется меню, телефон, возможно логотип.
Заявки фрилансеров
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