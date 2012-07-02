Разработка 10 дизайнов сайтов с похожей структурой

Добрый день, уважаемые дизайнеры.

Требуется разработать 10 макетов дизайнов с общей структурой. Отличаться варианты могут по цветовой гамме, по клипартам. Суть в том, чтобы меняя css файл и картинки (html остается тот же) получать разные варианты дизайна сайта.

Страница должна состоять из шапки, в которой может быть телефон, логотип, тематический клипарт, меню.

Далее страница делится на две колонки, в левой колонке расположено меню (например каталога), блок новостей из 2 новостей). В правой - текстовое содержание с картинками. Возможно, форма обратной связи.

Во вложении несколько примеров.

Уважаемые дизайнеры, пожалуйста, в заявке укажите Ваши контактные данные, ссылки на пару похожих работ и цену за один вариант дизайна.

Завершается страница нижней частью, где стоят копирайты, дублируется меню, телефон, возможно логотип.