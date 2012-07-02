Допилить существующий макет

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок172 просмотра

Требуется допилить существующий макет сайта, в котором остались неучтенными несколько типов страниц сайта и некоторые элементы дизайна. Некоторые моменты необходимо переделать с учетом пожеланий заказчика.

P.S. Сроки ограничены, всё необходимо сделать за 2-3 дня, максимум. Если заняты в ближайшие дни, болеете или существует какой-то другой отвлекающий фактор - пожалуйста, не тратьте свое и мое время, спасибо.

13 лет назад
masterkz
Дмитрий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Snegopad
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$200
3 дня

Заявки фрилансеров

Snegopad
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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