Требуется допилить существующий макет сайта, в котором остались неучтенными несколько типов страниц сайта и некоторые элементы дизайна. Некоторые моменты необходимо переделать с учетом пожеланий заказчика.

P.S. Сроки ограничены, всё необходимо сделать за 2-3 дня, максимум. Если заняты в ближайшие дни, болеете или существует какой-то другой отвлекающий фактор - пожалуйста, не тратьте свое и мое время, спасибо.