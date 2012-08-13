Разработка web-дизайна

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок126 просмотров

Главная страница и 5 второстепенных. Т.з присутствует.

13 лет назад
dimon22a
Дмитрий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

001art
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$200
4 дня
Как всегда доволен работой Дмитрия. Оперативно работает. Выполнение задачи исполняет ранее уговоренного срока. Рекомендую..
Очередной проект с Дмитрием, всё как всегда нормально, задание четкое, быстрое утверждение, всем рекомендую...

Заявки фрилансеров

001art
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад