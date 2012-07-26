Добавить новую главную страницу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок197 просмотров

stas-salon.com

-добавить новый раздел вместо главной страницы - то есть новую главную страницу с текстовой информацией о покупке антиквариата:

золото, серебро, монеты, награды, фотографии, бриллианты, ювелирные изделия, картины, книги, фарфор, иконы и т.д.

-изменить название магазина на главной

-существующий раздел с картинами сделать второй страницей сайта

дизайн, верстка та же, используемый движок - джумла.

Joomla
13 лет назад
a_aitishnik
41 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Samantha
Оксана 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Все сделано быстро и качественно, все пожелания выполнены, исправлены попутные баги.
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Samantha
Оксана 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание прототипа сайта

    $50

    Нужно сделать основу в иллюстраторе. Окончательной структуры сайта пока нет. Направление психологические тренинги. Предполагается 2 колонки шапка сверху и горизонтальное меню на подобии grc-abakan.ru/. 1. необходимо создать эмблемку в верхнем левом углу, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Flash-дизайн

    $1000

    Необходим флэш дизайн, аналог vezuviy.com полную структуру для дизайна распишу исполнителю. P.S Нужен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО дизайн, сайт, игры и прочее ненужно.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • 911nb.ru - разработка дизайна

    $100

    Требуется разработать дизайн сайта сервисного центра по ремонту ноутбуков (включая логотип). за дизайн с логотипом 5000 Общий бюджет проекта 10000 (с версткой и натяжкой на joomla, и с мелкими доделками).

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн главной страницы.

    Приветствую Вас. Необходимо нарисовать новый дизайн главной страницы для сайта, а также дизайн всех внутренних страниц. У внутренних страниц дизайн простой - одни таблицы и формы. Адрес сайта указан в приложении. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Оценить макеты, дать рекомедации.

    Добрый вечер. Необходима консультация опытного дизайнера. Есть макет главной + 4-7 внутренних страниц. Необходимо просмотреть, дать рекомендации, правки, советы по оформлению, юзабилити и т.д. Конкретно, точно, профессионально. Не нужен супер дорогой аудит, ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    $250

    главная + 1 внутренняя. на главную нужно будет найти качественную картинку или сделать ретушь. сразу указывайте реальный срок за который вы сможете сделать и цену.

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    13 лет назад