Нужно сделать основу в иллюстраторе. Окончательной структуры сайта пока нет. Направление психологические тренинги. Предполагается 2 колонки шапка сверху и горизонтальное меню на подобии grc-abakan.ru/. 1. необходимо создать эмблемку в верхнем левом углу, ...
Добавить новую главную страницу
-добавить новый раздел вместо главной страницы - то есть новую главную страницу с текстовой информацией о покупке антиквариата:
золото, серебро, монеты, награды, фотографии, бриллианты, ювелирные изделия, картины, книги, фарфор, иконы и т.д.
-изменить название магазина на главной
-существующий раздел с картинами сделать второй страницей сайта
дизайн, верстка та же, используемый движок - джумла.
Выбранный исполнитель
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