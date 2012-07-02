Оценить макеты, дать рекомедации.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок145 просмотров

Добрый вечер.

Необходима консультация опытного дизайнера. Есть макет главной + 4-7 внутренних страниц. Необходимо просмотреть, дать рекомендации, правки, советы по оформлению, юзабилити и т.д. Конкретно, точно, профессионально. Не нужен супер дорогой аудит, просто взгляд опытного человека, много времени не отнимем.

Оплата вебмани. Возможно поработаем с несколькими исполнителями.

Будем работать только с людьми с большим портфолио и огромным количеством отзывов по дизайну.

Свои цены и желательно контакты в заявке.

13 лет назад
zakazchik_555
Григорий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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