Оценить макеты, дать рекомедации.

Добрый вечер.

Необходима консультация опытного дизайнера. Есть макет главной + 4-7 внутренних страниц. Необходимо просмотреть, дать рекомендации, правки, советы по оформлению, юзабилити и т.д. Конкретно, точно, профессионально. Не нужен супер дорогой аудит, просто взгляд опытного человека, много времени не отнимем.

Оплата вебмани. Возможно поработаем с несколькими исполнителями.

Будем работать только с людьми с большим портфолио и огромным количеством отзывов по дизайну.

Свои цены и желательно контакты в заявке.