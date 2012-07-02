Сайт: www.eurolight.org Хочу сменить дизайн на более современный. Требования вышлю при дальнейшем обсуждении.Сайт находится на джумле, там его и хотелось бы оставить. Но можно обсудить и другие движки. Бюджет ...
Оценить макеты, дать рекомедации.
Добрый вечер.
Необходима консультация опытного дизайнера. Есть макет главной + 4-7 внутренних страниц. Необходимо просмотреть, дать рекомендации, правки, советы по оформлению, юзабилити и т.д. Конкретно, точно, профессионально. Не нужен супер дорогой аудит, просто взгляд опытного человека, много времени не отнимем.
Оплата вебмани. Возможно поработаем с несколькими исполнителями.
Будем работать только с людьми с большим портфолио и огромным количеством отзывов по дизайну.
Свои цены и желательно контакты в заявке.
Заявки фрилансеров
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