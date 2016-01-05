Дизайн для сайта (2 шт.)

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Завершен13 заявок278 просмотров

1. Дизайн сайта занимающийся продажой мастики vsemastiki.ru

2. Редизайн сайта vektorg.ru

13 лет назад
Marrych
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
13 лет назад
$100
4 дня
Все точно и в срок. Рекомендую))
Постановка задачи хорошая Оплата вовремя 10 баллов

Заявки фрилансеров

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
13 лет назад

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