Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен50 заявок367 просмотров

Необходимо создать дизайн простого сайта-визитки, рекламирующего медицинский товар.

1 главная страница + 2 внутренние.

13 лет назад
Duron
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$80
2 дня
Спасибо! Все как обычно - на высоком уровне! Рекомендую!
Как всегда, очень приятно было работать. Все требования и пожелания были сформулированы понятно и четко, и оплата своевременная. Спасибо за интересный проект.

Заявки фрилансеров

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад

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