Дизайн сайта-каталога техники для дома, сада

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен42 заявки321 просмотр

Здравствуйте. Необходим дизайн сайта-каталога оборудования.

Формат сдачи работы:

1) дизайн главной страницы (пример http://stobin.ru/ )

2) дизайн страницы раздела каталога (пример http://stobin.ru/product_list/group_490126 )

3) дизайн страницы просмотра товара (пример http://stobin.ru/p2225218-snegouborochnaya-mashina-snegouborschik.html )

4) дизайн страницы списка новостей (пример http://stobin.ru/news )

5) дизайн страницы просмотра новости (пример http://stobin.ru/n19990-resanta-huter-prizer.html )

6) дизайн страницы просмотра содержимого корзины и формы заявки (имя, контакты).

отличие нашего сайта от сайта-примера: наличие возможности "добавить в корзину" товар.

Бюджет - до 6000 рублей.

В качестве заявки разместите ссылку на работу в вашем портфолио, которая по вашему мнению подобна поставленной задаче.

13 лет назад
qast
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад

Выбранный исполнитель

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 лет назад
$250
7 дней
Дизайн сделан хорошо и в срок! Сотрудничество будет продолжено неоднократно.
Очень приятно было сотрудничать с Андреем. Четкая постановка задач, всегда на связи, быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество!

Заявки фрилансеров

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 лет назад
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