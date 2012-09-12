Требования к дизайну: 1. Необходимо прорисовать 4 странички: - главная - информационная - вывод объектов (параметры объектов как на http://tenerifecenter.com/ru/) - обратная связь 2. Горизонтальное ...
Дизайн сайта-каталога техники для дома, сада
Здравствуйте. Необходим дизайн сайта-каталога оборудования.
Формат сдачи работы:
1) дизайн главной страницы (пример http://stobin.ru/ )
2) дизайн страницы раздела каталога (пример http://stobin.ru/product_list/group_490126 )
3) дизайн страницы просмотра товара (пример http://stobin.ru/p2225218-snegouborochnaya-mashina-snegouborschik.html )
4) дизайн страницы списка новостей (пример http://stobin.ru/news )
5) дизайн страницы просмотра новости (пример http://stobin.ru/n19990-resanta-huter-prizer.html )
6) дизайн страницы просмотра содержимого корзины и формы заявки (имя, контакты).
отличие нашего сайта от сайта-примера: наличие возможности "добавить в корзину" товар.
Бюджет - до 6000 рублей.
В качестве заявки разместите ссылку на работу в вашем портфолио, которая по вашему мнению подобна поставленной задаче.
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