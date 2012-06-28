Требования к дизайну: 1. Необходимо прорисовать 4 странички: - главная - информационная - вывод объектов (параметры объектов как на http://tenerifecenter.com/ru/) - обратная связь 2. Горизонтальное ...
Требуется разработка дизайна для сайта
Для сайта ( тематика наружная реклама) нужен концептуально-новый дизайн. Профессионально и качественно!!!!
Любителей просьба не беспокоить.
ICQ 237-584-677
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