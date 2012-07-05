Дизайн магазина эксклюзивных подарков

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен40 заявок208 просмотров

Разработать дизайна магазина. Главная + страничка товара. Позиционирует себя как эксклюзив ручной работы. Дизайн должен выглядеть дорого и шикарно. Темные тона. Всякие рюшечки, рамочки и тд., под старину. Примеры своих подобных работ приветствуются.

Сроки сжаты. Макет psd должен быть готов макс через неделю.

13 лет назад
In-TAME
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$200
4 дня
Хорошая быстрая работа, которая радует глаз, точно по заданию. Елана спасибо.
Очень понравилось работать. Грамотно поставленное задание, своевременная оплата. Остались только положительные эмоции от проекта.

Заявки фрилансеров

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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