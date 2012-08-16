Дизайн личного кабинета

В соответствии с дизайном основного сайта, требуется выполнить и внутренний личный кабинет.

Стильно, красиво, современно и оригинально. Приветствуется нестандартное дизайнерское решение.

Только для тех кто уже рисовал подобные работы.

Жду ваше портфолио и ваше предложение по стоимости и срокам выполнения.