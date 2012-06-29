Необходим дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок288 просмотров

необходим дизайн сайта софтовой тематики, не варезник а именно разработка софта

сайт нужен под ключ

пример

http://www.reksoft.com

http://www.newlinestudio.ru/

подробности в аську или скайп

13 лет назад
antongd82
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров