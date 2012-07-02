Нужно сделать основу в иллюстраторе. Окончательной структуры сайта пока нет. Направление психологические тренинги. Предполагается 2 колонки шапка сверху и горизонтальное меню на подобии grc-abakan.ru/. 1. необходимо создать эмблемку в верхнем левом углу, ...
Дизайн Интернет-магазина спортивных товаров
Нужен дизайн Интернет-магазина спортивных товаров
Сайт сделан на Vamshop
http://www.sportvita.ru/catalog_25.html
Можно предложить сайт с дизайном на другом движке, но на цену это влиять не должно
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Дизайн шаблона по теме: аренда квартир. Разработка основного расположения элементов. На основе первого макета, создать 5 цветовых схем.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Разработка сайта для твистинг компанииДизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Приветствую Вас. Необходимо нарисовать новый дизайн главной страницы для сайта, а также дизайн всех внутренних страниц. У внутренних страниц дизайн простой - одни таблицы и формы. Адрес сайта указан в приложении. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый вечер. Необходима консультация опытного дизайнера. Есть макет главной + 4-7 внутренних страниц. Необходимо просмотреть, дать рекомендации, правки, советы по оформлению, юзабилити и т.д. Конкретно, точно, профессионально. Не нужен супер дорогой аудит, ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
главная + 1 внутренняя. на главную нужно будет найти качественную картинку или сделать ретушь. сразу указывайте реальный срок за который вы сможете сделать и цену.Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен дизайн шапки для сайта на тему Фотошоп под эту основу http://s017.radikal.ru/i435/1206/c6/c9b5e5b9ba01.png в таком сочетании http://s017.radikal.ru/i403/1206/68/c9c18618b1d1.png и заменить http://s017.radikal.ru/i443/1206/3c/884a740a5895.jpg название "Создай свой стиль с PhotoshoP"Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
необходим дизайн сайта софтовой тематики, не варезник а именно разработка софта сайт нужен под ключ пример http://www.reksoft.com http://www.newlinestudio.ru/ подробности в аську или скайпДизайн сайтов20 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу человека,который сделает дизайн для мониторинга. Оплата 1000-2000рубДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищем дизайнера для продолжения работы над сайтом. Разработана главная и несколько внутренних страниц. Мы предоставляем ТЗ и psd уже созданных страниц.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт13 лет назад