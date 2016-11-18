Нужно сделать Адаптивный дизайн vamshop Устроит даже Nexoos от Vamshop
- Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен рерайт и копирайт медицинской тематики Объем статей 200.000 знаков Указывайте цену за 1000 б/п и скидывайте свои примеры текстов медицинской тематики Без опыта в медицинской тематике не ...Рерайтинг13 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать копию сайта. Выкачать, проверить, чтобы пути были относительные. Показать на тестовом домене. Цена, срок?Веб-программирование13 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен опытный специалист, чтобы интегрировать сайт soroban.ru / soroban.ua с системой сквозной аналитики roistat.com Нужен учет расхода на рекламу по каждому филиалу, чтобы можно было увидеть сколько пришло клиентов из каждого источника в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Внести однотипные данные на сайт Интернет-магазинаНаполнение сайтов29 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать подобный простой Интернет-магазин manfarma.ruИнтернет-магазины21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Исправить верстку страницы товара Bitrix Съехала верстка https://avelita.ru/catalog/preparaty1/sila-imperatora-8-kapsul/ Как выглядела раньше смотрите прикрепленный скриншот Указывайте опыт, срок и ценуHTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно пройти модерацию в Google Adwords и научить меня проходить модерацию в дальнейшемКонтекстная реклама4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно пройти модерацию в Яндекс Директ и научить меня проходить модерацию в дальнейшем Более 25 кампаний и создаются новые. Так же интересует аккаунт без НДС в ЯДКонтекстная реклама5 заявокЗакрыт8 лет назад
В некоторых браузерах на Windows/Androis НЕ нажимается кнопка Оформить заказ в Корзине магазина на странице https://haogang-rf.ru/personal/order/make/ Варианты:1. Изменить способ нажатия/оформления кнопки, например если там cgi скрипт, сделать на php или наоборот.2. Сделать так, чтобы данные заполненной корзины ...Закрыт8 лет назад
Исправить поиск в Битриксе Исправить заполнение данных покупателя, при переходе на форму заполнения (заказ в Корзине) пропадают данные, если перейти на другое поле и вернуться обратно. https://haogang-rf.ruВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно настроить цели в Яндекс метрике - Интернет магазин на bitrix 14.5.3 Указывайте свой опыт работы с Битриксом.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт на bitrix, после добавления ssl сертификата перестали добавляться товары в корзину Если добавлять товары на сайте без ssl по ссылке http://haogang-rf.ru то товары в корзину добавляютсяЗакрыт8 лет назад
Проверить сайт/сервер https://avelita.ru/ на ошибку компрессии и исправить ее. Сайт на bitrixВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Не запускается mysql. Нужно разобраться в причинах того, почему не стартует служба. Для этого можно изучить логи в /var/logСистемное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Рерайт товаров/разделов в Интернет-магазине Взять товары/разделы в http://haogang-rf.ru и сделать рерайт Пишите цены, опыт в рерайте, портфолио, указывайте опыт работы в рерайте/копирайте.Рерайтинг19 заявокЗакрыт8 лет назад
Загрузить товары из CSV в магазин Битрикс Товары берем отсюда http://p5s.ru/e-commerce/feed/#bitrix магазин на платформе Битрикс Пишите Вашу цену, срок выполнения, опыт работы, если есть портфолио работНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
закрыть дыры магазину на Битриксе закрыть дыры виртуальной машины BitrixVM опыт подобной работы обязателенВеб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно провести анализ покупателей и посетителей Интернет-магазина Разработать триггерную рассылку для покупателей и посетителей Интернет-магазина Интересуют разработчики только с опытом разработки триггерных рассылокВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Сделать выгрузку из 1С в БитриксЗакрыт9 лет назад