7Oliver

Олег 7Oliver

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

neuronaut
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Исправить поиск в битриксе
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству.
Отлично. Быстро. Качественно. Быстра реакция. Рекомендую.
Ответный отзыв
lstep
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Не запускается mysql
MySQL
Олег хороший заказчик! Рад помочь!
Степан - шаман, я шоке. Сделал за 5 секунд!!! Вот что значит профессионал. Рекомендую.
Ответный отзыв
hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
27 минут назад
$90
10 баллов
9 лет назад
Загрузить товары из CSV в магазин Битрикс
Все отлично! Всем рекомендую!
Отлично, быстро, качественно, подробно и всегда на связи
Ответный отзыв
Ellyi
46 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Написание статьи на тему кино, телесериалов, видео
Написание статей
Благодарю за сотрудничество.
Отлично
Ответный отзыв
vetrovaalla
Алла 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
19 часов назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Наполнить сайт
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи. Своевременная оплата. Рекомендую))
Отлично!!! Быстро, качественно и квалифицированно.
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