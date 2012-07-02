Приватный проект для Zitterbacke

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка122 просмотра

Необходим дизайн Главной страницы и нескольких внутренних для сайта гуманитарной тематики. Есть пожелания по структуре и цветовой гамме.

13 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Zitterbacke
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$355
7 дней
Александр - очень ответственный и профессиональный исполнитель, не подвел по срокам, о собственных выходных предупреждает заранее. Приятный в общении человек и отличный специалист. Подход к работе творческий - это очень важно, потому что многие исполнители обленились и клепают все шаблонно очень, идентичные макеты. Буду продолжать сотрудничать. Рекомендую как талантливого человека.
Рекомендую! С Машей легко и приятно работать.

Заявки фрилансеров

Zitterbacke
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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