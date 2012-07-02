Приватный проект для Zitterbacke

Александр - очень ответственный и профессиональный исполнитель, не подвел по срокам, о собственных выходных предупреждает заранее. Приятный в общении человек и отличный специалист. Подход к работе творческий - это очень важно, потому что многие исполнители обленились и клепают все шаблонно очень, идентичные макеты. Буду продолжать сотрудничать. Рекомендую как талантливого человека.