Нужно разработать дизайн для сайта по недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки268 просмотров

Дизайн должен быть рассчитан на разрешение экрана 1024x768

Дизайн должен быть выполнен в минималистическом стиле, но все должно выглядеть стильно и красиво.

Список страниц сайта дизайн которых нужно будет разработать

* Главная

* Список найденных объектов

* форма добавления нового объекта в базу

* Подробный просмотр информации по объекту

* Личный кабинет (основная информация: список объектов пользователя и его баланс)

* Личный кабинет (изменение параметров профайла пользователя: ФИО, пол, возраст, аватарка, контактные данные, смена пароля)

Также в дизайне обязательно нужно будет показать как будут выглядеть:

* таблицы

* формы

* всплывающие окна (например на подтверждение какого-то действия)

* списки

По окончанию разработки дизайна, его нужно будет порезать.

Пишите ориентировочную стоимость и я вышлю вам более подробное ТЗ по дизайну для более точной оценки стоимости.

13 лет назад
OlegPetrenko
57 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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