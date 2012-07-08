Дизайн личного кабинета на сайте

требуется изменить дизайн личного кабинета, чтобы перекликался с гаммой metodis***tka.ru (звездочки убираем)

в архиве прицепляю основные 3 страницы, остальные мало чем отличаются.

пожелания: основной фон- белый. Кричащих и аляпистых сочетаний не надо, но и не скучно чтоб.

от вас- макет, желательно и верстку тоже. Остальное-работа нашего программиста.

оплата на сб карту, яндексом, киви, на вебмани (на вм комиссия за счет получателя)