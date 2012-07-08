Дизайн личного кабинета на сайте

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок260 просмотров

требуется изменить дизайн личного кабинета, чтобы перекликался с гаммой metodis***tka.ru (звездочки убираем)

в архиве прицепляю основные 3 страницы, остальные мало чем отличаются.

пожелания: основной фон- белый. Кричащих и аляпистых сочетаний не надо, но и не скучно чтоб.

от вас- макет, желательно и верстку тоже. Остальное-работа нашего программиста.

оплата на сб карту, яндексом, киви, на вебмани (на вм комиссия за счет получателя)

13 лет назад
gotovoe
45 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$100
5 дней
Маргарита с первого раза поняла задачу и успешно ее реализовала. Буду обращаться еще:)
Приятно было поработать. Всегда на связи и работу оплачивает незамедлительно. Мои наилучшие рекомендации! С уважением, Марго.

Заявки фрилансеров

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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