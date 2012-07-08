stas-salon.com -добавить новый раздел вместо главной страницы - то есть новую главную страницу с текстовой информацией о покупке антиквариата: золото, серебро, монеты, награды, фотографии, бриллианты, ювелирные изделия, картины, книги, фарфор, иконы и т.д. ...
Дизайн личного кабинета на сайте
требуется изменить дизайн личного кабинета, чтобы перекликался с гаммой metodis***tka.ru (звездочки убираем)
в архиве прицепляю основные 3 страницы, остальные мало чем отличаются.
пожелания: основной фон- белый. Кричащих и аляпистых сочетаний не надо, но и не скучно чтоб.
от вас- макет, желательно и верстку тоже. Остальное-работа нашего программиста.
оплата на сб карту, яндексом, киви, на вебмани (на вм комиссия за счет получателя)
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