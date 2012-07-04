Шапка сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка270 просмотров

Нужно сделать шапку блога

Размер шапки: 1000х200/ 1000х288

Фотографии: прилагаются

Текст: Александр Корнилов блог о моём опыте в продажах

Адрес блога: http://aleksandrkornilov.ru

Принятие решения: выбор из 3-х вариантов

Сдача работы: шапка в формате .psd, слои должны быть понятно подписаны

Описание шапки:

Должна стоять моя фотография

Шрифт должен быть гармоничным

Важно цветовое решение шапки

P.S. написал, как мог отвечу на вопросы

13 лет назад
kornilov30
Корнилов 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dan_gaber
Денис 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Я доволен оперативностью и качеством выполненной работы. Хедер сайта можете посмотреть по адресу: http://aleksandrkornilov.ru Если, будет нужен дизайн обязательно обращусь, ещё.
Доволен сотрудничеством с Александром! Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. Отличный заказчик, побольше бы таких!!!

Заявки фрилансеров

dan_gaber
Денис 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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