Необходим дизайн сайта, с элементами веб-интерфейса, несмотря на внутреннюю сложность, выглядеть должен просто и стильно. С четкими, читабельными шрифтами, т.н. американский стиль. Также на сайте планируются иллюстрации, возможно комиксы. Для этих иллюстраций можно привлечь отдельного ...
Шапка сайта
Нужно сделать шапку блога
Размер шапки: 1000х200/ 1000х288
Фотографии: прилагаются
Текст: Александр Корнилов блог о моём опыте в продажах
Адрес блога: http://aleksandrkornilov.ru
Принятие решения: выбор из 3-х вариантов
Сдача работы: шапка в формате .psd, слои должны быть понятно подписаны
Описание шапки:
Должна стоять моя фотография
Шрифт должен быть гармоничным
Важно цветовое решение шапки
P.S. написал, как мог отвечу на вопросы
Выбранный исполнитель
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