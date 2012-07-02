Разработка абстрактных слайдов для презентаций

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок177 просмотров

Необходимо разработать несколько абстрактных слайдов для презентаций компании NetoPay:

- Обложка

- Внутренняя

- Заголовок

Логотип есть.

От исполнителя требуется доступность в Skype от 4-х часов в день и желательно проживание в г. Киев.

Все подробности относительно проекта и оплаты обсуждаются в личной беседе.

При подаче заявки, пожалуйста, указывайте ссылку на портфолио.

13 лет назад
m_volod
Марина 
43 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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