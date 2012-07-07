Редизайн страницы сайта и вёрстка.

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок223 просмотра

Редизайн страницы сайта для мобильных устройств.

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Исходная страница: http://fotofest.su/a/index.html

Страница назначения: http://fotofest.su/b/index.html

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Желаемый стиль: http://odezhdasobak.com/

13 лет назад
debirs
64 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$45
3 дня
Отличная работа, Антон! Всё выполнено в соответствии с заданием и в срок. Хочу отметить ответственность и творческий подход. Планирую работать с Антоном и в будущем.
Отличный заказчик. Четко поставленное ТЗ, приведены примеры и доступно рассказано, что нужно получить на выходе. Оплата не заставила себя ждать. Все четко и вовремя. Рекомендую. Буду рад работать с Александром в будущем.

Заявки фрилансеров

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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