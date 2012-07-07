Необходим дизайн сайта, с элементами веб-интерфейса, несмотря на внутреннюю сложность, выглядеть должен просто и стильно. С четкими, читабельными шрифтами, т.н. американский стиль. Также на сайте планируются иллюстрации, возможно комиксы. Для этих иллюстраций можно привлечь отдельного ...
Редизайн страницы сайта и вёрстка.
Редизайн страницы сайта для мобильных устройств.
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Исходная страница: http://fotofest.su/a/index.html
Страница назначения: http://fotofest.su/b/index.html
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Желаемый стиль: http://odezhdasobak.com/
Выбранный исполнитель
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