Сайт эскорт услуг

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки365 просмотров

Сайт эскорт услуг:

1. логотип

2. телефон для связи

3. переключение языка (русский, английский, иврит)

4. меню (домашняя, девушки, новые девушки, гостиницы, услуги, обратная связь, работа, вопросы и ответы? место для баннеров)

5. фильтр моделей (глаза, телосложение, грудь, происхождение, услуги, текстовое поле)

6. боковое меню (список вариантов происхождения моделей)

7. галерея моделей с пейджингом

8. цвета: черный, желтый, фиолетовый, бордовый

9. домен, название: MYKATTY.COM, MYTAMY.COM

Для примера: www.tali96.com

13 лет назад
Daniel-LTD
Даниэль 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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