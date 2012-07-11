Daniel-LTD

Компания ООО «Даниэль» является дочерной компанией Slavin - Internet Technologies и специализируется на разработке профессиональных систем, начиная с сайтов и программного обеспечения до разработки и запуска проектов значительной степени сложности.

Среди наших клиентов – крупные компании и государственные структуры в Израиле и в Европе.

В нашем штате трудятся профессиональные программисты, дизайнеры и менеджеры, а весь процесс разработки регламентирован и прозрачен.

Мы предлагаем решения для любого бюджета и в любые разумные сроки. Кроме того, мы всегда рады помочь вашему проекту лучше, чем вы задумали, внося свои предложения, основанные на нашем опыте.

Мы не ограничиваемся разработкой проекта, предлагая вам комплексные решения, включающие хостинг, продвижение проекта и поддержку.

Существуя на рынке web-программирования с 2004 года, наша компания приобрела большой опыт в данной области, научилась своевременно реагировать на появление новых технологий и быстро внедрять их в процесс создания сложных проектов.