Daniel-LTD

На долгосрочной основе требуется HTML-верстальщик на удаленную работу. Требования: • Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign (желательно), Flash (хотя-бы базовый уровень, а лучше - уверенный пользователь) • Отличное знание HTML‚ CSS, Java Script (jquery), Action Script • Знание dHTML‚ xHTML • Кроссбраузерная верстка: IE7/8/9‚ ...
Компания ООО «Даниэль» является дочерной компанией Slavin - Internet Technologies и специализируется на разработке профессиональных систем, начиная с сайтов и программного обеспечения до разработки и запуска проектов значительной степени сложности.
Среди наших клиентов – крупные компании и государственные структуры в Израиле и в Европе.
В нашем штате трудятся профессиональные программисты, дизайнеры и менеджеры, а весь процесс разработки регламентирован и прозрачен.
Мы предлагаем решения для любого бюджета и в любые разумные сроки. Кроме того, мы всегда рады помочь вашему проекту лучше, чем вы задумали, внося свои предложения, основанные на нашем опыте.
Мы не ограничиваемся разработкой проекта, предлагая вам комплексные решения, включающие хостинг, продвижение проекта и поддержку.
Существуя на рынке web-программирования с 2004 года, наша компания приобрела большой опыт в данной области, научилась своевременно реагировать на появление новых технологий и быстро внедрять их в процесс создания сложных проектов.
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
На долгосрочной основе требуется web-дизайнер на удаленную работу Обязанности: • Создание макетов сайтов и отдельных графических элементов. • Подготовка макетов сайтов для верстки. • Создание и подготовка иллюстраций для сайтов. • Ретушь изображений и техдизайн. • Создание пиксельной графики. • Создание логотипов. • Внимание к мелочам, ответственность Требования: • Знание ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
На долгосрочной основе требуется опытный программист PHP на удаленную работу. Обязанности: • доработка или изменение уже существующих сайтов. • выполнение различных задач, связанных с программированием. Требования: • Опыт работы программистом PHP от 2 лет • ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нашей команде требуется опытный программист ASP.NET/С# на удаленную работу , который будет помогать нам решать задачи клиентов по разработке и развитию их сайтов. Обязанности: – доработка или изменение уже существующих сайтов. – выполнение ...Прочеенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Сайт эскорт услуг: 1. логотип 2. телефон для связи 3. переключение языка (русский, английский, иврит) 4. меню (домашняя, девушки, новые девушки, гостиницы, услуги, обратная связь, работа, вопросы и ответы? место для баннеров) 5. фильтр моделей (глаза, телосложение, грудь, происхождение, услуги, ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт11 лет назад