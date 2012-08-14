Дизайн для каталога вентиляционной техники

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки185 просмотров

Дизайн для каталога вентиляционной техники

13 лет назад
Wormaster
Аркадий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

E-Cat
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$80
3 дня
Приятно работать, быстро и профессионально. Дизайн был выполнен с учетом всех пожеланий, я очень доволен
Хороший коммуникабельный заказчик! Понятные и внятные правки, своевременная оплата. С удовольствием буду сотрудничать еще.

Заявки фрилансеров

E-Cat
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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