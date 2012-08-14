Разработка нового раздела на портале клиники по лечению раковых заболеваний. Раздел для врачей, для внутреннего пользования между врачами клиники и сторонними специалистами. Рассматриваю web-дизайнеров, которые уже работали с клиниками и ...
Дизайн для каталога вентиляционной техники
Дизайн для каталога вентиляционной техники
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