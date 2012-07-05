Дизайн одностраничника

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки140 просмотров

Нужна простая, но стильная страничка.

Задание довольно простое но подойти к нему нужно со вкусом.

Нужно сделать довольно простой одностраничник наподобие этого: videosalesletters.ru/

Единственное отличие он должен быть ещё ЛУЧШЕ.

Всё должно выглядеть очень стильно и классно. Тени, качественная графика ну вообщем хороший исполнитель должен сам всё понимать. Пока что она выглядит вот так вот: whitebusiness.ru/4empion_day

Нужен сам каркас, шапка + красивые кнопки заказа

Standart 7700 руб

Gold 9900 руб

Platinum 19900 руб

Единый стиль очень важен.

Бюджет строго 500 руб + отзыв + постоянное сотрудничество если понравится.

13 лет назад
stira
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, работает быстро и качественно, на комментарии реагирует моментально. Успехов в развитии и хороших проектов!
Отличный заказчик. Своевремнная оплата и предоплата. Четкое задание. Постоянно онлайн. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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