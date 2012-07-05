Разработка нового раздела на портале клиники по лечению раковых заболеваний. Раздел для врачей, для внутреннего пользования между врачами клиники и сторонними специалистами. Рассматриваю web-дизайнеров, которые уже работали с клиниками и ...
Дизайн одностраничника
Нужна простая, но стильная страничка.
Задание довольно простое но подойти к нему нужно со вкусом.
Нужно сделать довольно простой одностраничник наподобие этого: videosalesletters.ru/
Единственное отличие он должен быть ещё ЛУЧШЕ.
Всё должно выглядеть очень стильно и классно. Тени, качественная графика ну вообщем хороший исполнитель должен сам всё понимать. Пока что она выглядит вот так вот: whitebusiness.ru/4empion_day
Нужен сам каркас, шапка + красивые кнопки заказа
Standart 7700 руб
Gold 9900 руб
Platinum 19900 руб
Единый стиль очень важен.
Бюджет строго 500 руб + отзыв + постоянное сотрудничество если понравится.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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