Дизайн одностраничника

Нужна простая, но стильная страничка.

Задание довольно простое но подойти к нему нужно со вкусом.

Нужно сделать довольно простой одностраничник наподобие этого: videosalesletters.ru/

Единственное отличие он должен быть ещё ЛУЧШЕ.

Всё должно выглядеть очень стильно и классно. Тени, качественная графика ну вообщем хороший исполнитель должен сам всё понимать. Пока что она выглядит вот так вот: whitebusiness.ru/4empion_day

Нужен сам каркас, шапка + красивые кнопки заказа

Standart 7700 руб

Gold 9900 руб

Platinum 19900 руб

Единый стиль очень важен.

Бюджет строго 500 руб + отзыв + постоянное сотрудничество если понравится.