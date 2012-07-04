Html/css: подрихтовать внешний вид сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка130 просмотров

Здравствyйте.

Есть работа на пару часов. Нужно подрихтовать внешний вид сайта для мобильных устройств. Если у вас есть iphone или android и таблетка то хорошо, однако не обязательно. оплата moneybookers/paypal

Благодарю.

AndroidCSSHTML
13 лет назад
sorryMichael
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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