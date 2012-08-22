Разработка дизайна и логотипа

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен40 заявок386 просмотров

Требуется проработать дизайн 3-х страниц сайта тур фирмы. Также необходимо, разработать логотип (мультипликационный персонаж).

В личку и аську сообщение не отправлять. Если вы заинтересованы, оставляйте отзыв. Я сам свяжусь с вами и скину более детальное тз.

13 лет назад
MaxMarvil
Максим 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

001art
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$200
4 дня
Очень рад сотрудничеству, качественно, очень оперативно, прекрасное соотношение цена-качество. Результатом очень доволен! Рекомендую!
Работой остался доволен. Задача поставлена была четко, утверждение проходило без проблем. Всем рекомендую Максима, как порядочного и ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

001art
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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