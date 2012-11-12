Сделать дизайн сайта

Сотрудничеством с Ксенией очень доволен: - у Ксении отличное чувство стиля и гармонии; - Ксения предлагает очень интересные варианты за пределами точно определенного ТЗ (что встречается довольно редко). В результате работы Ксения предложила несколько целый ряд отличных и неожиданных идей, которые воплотились в конечном дизайне; - всегда на связи и быстро отвечает на все письма, никаких пропаданий и задержек; - даже не смотря на то, что в проекте обнаружилось несколько проблем через месяц после финальной сдачи-приема проекта, Ксения без всяких проблем и очень оперативно изменила;