Сделать дизайн сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен43 заявки368 просмотров

Требуется сделать дизайн сайта по заполнению налоговых деклараций.

Объем работ:

- общий дизайн + главная страница;

- около 10-15 внутренних страниц (немного отличная структура, иконки и т.п.)

Детальное ТЗ будет обсуждаться с исполнителем.

Работу нужно будет начать через 5-7 дней и выполнить за период не превышающий 2 недели.

Общение голосом (Skype) обязательно.

13 лет назад
ivcab
65 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$1000
4 дня
Сотрудничеством с Ксенией очень доволен: - у Ксении отличное чувство стиля и гармонии; - Ксения предлагает очень интересные варианты за пределами точно определенного ТЗ (что встречается довольно редко). В результате работы Ксения предложила несколько целый ряд отличных и неожиданных идей, которые воплотились в конечном дизайне; - всегда на связи и быстро отвечает на все письма, никаких пропаданий и задержек; - даже не смотря на то, что в проекте обнаружилось несколько проблем через месяц после финальной сдачи-приема проекта, Ксения без всяких проблем и очень оперативно изменила;
Довольна сотрудничеством на 100%, получился симпатичный и оригинальный сайт, не смотря на деловую, а не развлекательную тематику.

Заявки фрилансеров

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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