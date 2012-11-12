Сверстать и натянуть шаблон на joomla Главная страница и 1 страница внутривенная.
Сделать дизайн сайта
Требуется сделать дизайн сайта по заполнению налоговых деклараций.
Объем работ:
- общий дизайн + главная страница;
- около 10-15 внутренних страниц (немного отличная структура, иконки и т.п.)
Детальное ТЗ будет обсуждаться с исполнителем.
Работу нужно будет начать через 5-7 дней и выполнить за период не превышающий 2 недели.
Общение голосом (Skype) обязательно.
Выбранный исполнитель
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