Дизайн/редизайн интернет-магазина детской обуви

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен31 заявка236 просмотров

Нужно разработать новый улучшенный дизайн интернет-магазина детской обуви http://sandaliki.ru на основе старого дизайна и прилагаемых 2-х схем (см.прикрепленные файлы). Логотип оставить тотже, что и сейчас на сайте. Нужно 2 макета в psd (главная и внутренняя страница на основе схем).

13 лет назад
skypost
45 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
13 лет назад
$75
3 дня
Очень доволен сотрудничеством с Виктором, отличный Веб-дизайнер и профессионал своего дела, дизайн для сайта выполнен качественно и в срок. Спасибо!
Сергей отличный заказчик. Только позитивные эмоции. Краткое, но чёткое тз, своевременная оплата. Я очень доволен! +10 баллов

Заявки фрилансеров

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
13 лет назад

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