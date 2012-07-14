Требуется разработать дизайн главной страницы, каталога и страницы описания товара + сверстать шаблон для Joomla Жду предложения по ценам и срокам
Дизайн сайта агентства интернет-рекламы
Необходимо нарисовать 2 макета для сайта (главная и внутренние страницы). В пэйнте сделал оформление макета главной и внутренних страниц. Макет для внутренних страниц, отличается от макета главной минимально. Отправлю исполнителю.
Оформление макета простейшее. Единственное, к чему нужно будет приложить фантазию - проработка оформления 4 небольших изображений для слайд-шоу, которые будут использоваться на главной странице для демонстрации услуг.
Для исполнителя - будет преимуществом умение рисовать продающие баннеры в gif. Оплата отдельно. Если сработаемся, то в качестве бонуса будет много подработок по созданию баннеров и посадочных страниц (landing page).
P.S.: По этому заданию, не так давно прислали плохую работу, и это несмотря на хорошее портфолио дизайнера. Поэтому обозначаю сразу: если не устраивает оплата или лень работать, или хочется накидать макет картинками и срубить деньжат по быстрому, то за эту работу лучше не браться.
От вас обязательно:
- Портфолио
- Положительные рекомендации в сервисе
- Постоянная связь, без каких-либо « у меня было много дел, я не смог, письмо не пришло с веблансера, и прочее.
Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве и хороших отношениях с исполнителем!
Предпочтение тем, кто всегда гарантирует качественное выполнение работы, и в случае необходимости, дальнейшую дизайнерскую поддержку за сдельную доп.оплату.
Оплата через СБС или WebMoney
Сроки выполнения - не более недели
Цена дизайна сайта не более 200 у.е. Если стоимость необходимо будет увеличить по адекватным причинам, договоримся.
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