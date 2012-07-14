Дизайн сайта агентства интернет-рекламы

Необходимо нарисовать 2 макета для сайта (главная и внутренние страницы). В пэйнте сделал оформление макета главной и внутренних страниц. Макет для внутренних страниц, отличается от макета главной минимально. Отправлю исполнителю.

Оформление макета простейшее. Единственное, к чему нужно будет приложить фантазию - проработка оформления 4 небольших изображений для слайд-шоу, которые будут использоваться на главной странице для демонстрации услуг.

Для исполнителя - будет преимуществом умение рисовать продающие баннеры в gif. Оплата отдельно. Если сработаемся, то в качестве бонуса будет много подработок по созданию баннеров и посадочных страниц (landing page).

P.S.: По этому заданию, не так давно прислали плохую работу, и это несмотря на хорошее портфолио дизайнера. Поэтому обозначаю сразу: если не устраивает оплата или лень работать, или хочется накидать макет картинками и срубить деньжат по быстрому, то за эту работу лучше не браться.

От вас обязательно:

- Портфолио

- Положительные рекомендации в сервисе

- Постоянная связь, без каких-либо « у меня было много дел, я не смог, письмо не пришло с веблансера, и прочее.

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве и хороших отношениях с исполнителем!

Предпочтение тем, кто всегда гарантирует качественное выполнение работы, и в случае необходимости, дальнейшую дизайнерскую поддержку за сдельную доп.оплату.

Оплата через СБС или WebMoney

Сроки выполнения - не более недели

Цена дизайна сайта не более 200 у.е. Если стоимость необходимо будет увеличить по адекватным причинам, договоримся.