Дизайн гл. страницы. Приватно для web-leonik

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки131 просмотр

Приветсвую Вас!

Необходимо нарисовать дизайн главной страницы.

Подробное ТЗ будет предоставлено исполнителю.

13 лет назад
ruservise
Бондарев 
54 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
Заказывал дизайн еще одного сайта, как всегда - Владимир на высоте! Спасибо.
Как и в прошлый раз, четкие пожелания того, что нужно и моментальная оплата по завершению. Спасибо за очередной интересный проект :)

Заявки фрилансеров

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад