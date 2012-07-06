Скопировать существующий сайт. Срочно

Создание сайта-визитки!

Необходимо разработать несложный дизайн и поставить его на готовый движок (asp.net)

Сайт-прототип работает уже несколько лет и полность устраивает функционально (ссылку вышлю).

Нужно просто изменить дизайн, чтобы не было 2-ух одинаковых сайтов в сети. И залить на хостинг.