Скопировать существующий сайт. Срочно

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок225 просмотров

Создание сайта-визитки!

Необходимо разработать несложный дизайн и поставить его на готовый движок (asp.net)

Сайт-прототип работает уже несколько лет и полность устраивает функционально (ссылку вышлю).

Нужно просто изменить дизайн, чтобы не было 2-ух одинаковых сайтов в сети. И залить на хостинг.

ASP.NET
13 лет назад
RudyKit
50 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров