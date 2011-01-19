# 1 — $ 35

Здравствуйте!

Нужен логотип и фирменный бланк для юридической компании.

Название компании на логотипе: Юридическая компания "Legal Defense Group"

В логотипе должны присутствовать 3 цвета: белый, красный и черный. Но я не исключаю другие цветовые гаммы, так что можно фантазировать и с другими цветами.

Более полное представление о компании можно узнать на сайте http://ldgroup.com.ua

Адрес сайта так же можно где-то использовать в логотипе.

И еще, хотелось бы что б логотипе не присутствовали изображения фемиды с весами (старо как мир и надоело). Может быть какой-то щит как на гербах прокуратуры и т.д. В общем хотелось бы что б логотип получился строгий и внушающий))) все остальное на Ваше усмотрение.

Фирменный бланк: логотип вверху листа, а внизу в той же цветовой гамме какие-то элементы (формат MS Word).

Формат: PSD, CDR