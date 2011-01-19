Логотип и фирменный бланк для юридической компании

$35
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Завершен61 заявка3324 просмотра
#1$35

Здравствуйте!

Нужен логотип и фирменный бланк для юридической компании.

Название компании на логотипе: Юридическая компания "Legal Defense Group"

В логотипе должны присутствовать 3 цвета: белый, красный и черный. Но я не исключаю другие цветовые гаммы, так что можно фантазировать и с другими цветами.

Более полное представление о компании можно узнать на сайте http://ldgroup.com.ua

Адрес сайта так же можно где-то использовать в логотипе.

И еще, хотелось бы что б логотипе не присутствовали изображения фемиды с весами (старо как мир и надоело). Может быть какой-то щит как на гербах прокуратуры и т.д. В общем хотелось бы что б логотип получился строгий и внушающий))) все остальное на Ваше усмотрение.

Фирменный бланк: логотип вверху листа, а внизу в той же цветовой гамме какие-то элементы (формат MS Word).

Формат: PSD, CDR

14 лет назад
elenix
43 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
#1
Спасибо Надежде за разработку логотипа. Если бы не она, даже не знаю что пришлось бы выбирать. Практически ничего не понравилось кроме ее работы. Посмотрел также другие логотипы которые она разрабатывала, могу сказать только одно, в ее логотипах есть душа! А это редкость в наше время, когда человек делает для других, так же как сделал бы для себя. Огромное спасибо Надежде, буду рекомендовать ее друзьям и партнерам.
Спасибо за интересный конкурс и приятную победу. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
#1