Требуется доработать логотип для web-агентства.
Логотип и фирменный бланк для юридической компании
Здравствуйте!
Нужен логотип и фирменный бланк для юридической компании.
Название компании на логотипе: Юридическая компания "Legal Defense Group"
В логотипе должны присутствовать 3 цвета: белый, красный и черный. Но я не исключаю другие цветовые гаммы, так что можно фантазировать и с другими цветами.
Более полное представление о компании можно узнать на сайте http://ldgroup.com.ua
Адрес сайта так же можно где-то использовать в логотипе.
И еще, хотелось бы что б логотипе не присутствовали изображения фемиды с весами (старо как мир и надоело). Может быть какой-то щит как на гербах прокуратуры и т.д. В общем хотелось бы что б логотип получился строгий и внушающий))) все остальное на Ваше усмотрение.
Фирменный бланк: логотип вверху листа, а внизу в той же цветовой гамме какие-то элементы (формат MS Word).
Формат: PSD, CDR
Победитель конкурса
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