Создать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен40 заявок436 просмотров

Добрый вечер товарищи фрилансеры. Что необходимо, а необходимо создать логотип. Простой и радующий глаз.

Фирменные цвета даны в файле фотошопа. Но сам логотип должен быть в кореле.

Требования простые. Логотип должен нормально смотреться и в черно белом варианте на фирменном бланке. Быть простым и понятным. Тематика компании 1С и оказания услуг по компьютерной техники. Название компании Техноспутник.

Бюджет конечно не большой, но и шедевры не требуются.

14 лет назад
t-sputnik
Антон 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

art-proekt
Лада 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Самое лучшие сочетание качества, денег и скорости.
Приятно было работать. Все кратко и ясно. Своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

art-proekt
Лада 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад