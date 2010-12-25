Добрый вечер товарищи фрилансеры. Что необходимо, а необходимо создать логотип. Простой и радующий глаз.

Фирменные цвета даны в файле фотошопа. Но сам логотип должен быть в кореле.

Требования простые. Логотип должен нормально смотреться и в черно белом варианте на фирменном бланке. Быть простым и понятным. Тематика компании 1С и оказания услуг по компьютерной техники. Название компании Техноспутник.

Бюджет конечно не большой, но и шедевры не требуются.