Создать логотип

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок277 просмотров

Здравствуйте,

Ищу дизайнера для задачи:

Нужно нарисовать логотип. Название организации - AdsMain

Никаких предпочтений по цвету нет.

Это будет логотип для рекламной фирмы(интернет реклама).

Жду ваши ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

14 лет назад
egoist77
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$30
3 дня
Все по высшему классу! Вариантов предоставлено даже больше чем оговаривалось заранее! Очень доволен.
Понравилось работать с Вячеславом, все четко, понятно и по делу. Оплата моментальная. Мои рекомендации! 10 баллов!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать логотип

    $50

    Добрый вечер товарищи фрилансеры. Что необходимо, а необходимо создать логотип. Простой и радующий глаз. Фирменные цвета даны в файле фотошопа. Но сам логотип должен быть в кореле. Требования простые. Логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработать логотип + дизайн витрины

    Необходимо разработать логотип новой компании и дизайн приставной витрины формата торгового центра (островок торговли 2*2). Задание можно выполнить как отдельно, так и совместной разработкой, желательно чтобы было одним стилем. Более предметно, название и направление ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип и фирменный бланк для юридической компании

    $35

    Здравствуйте! Нужен логотип и фирменный бланк для юридической компании. Название компании на логотипе: Юридическая компания "Legal Defense Group" В логотипе должны присутствовать 3 цвета: белый, красный и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина сумок и аксессуаров

    $100

    Bernard - интернет-магазин сумок, обуви, аксессуаров и в перспективе - одежды. http://www.bernard.com.ua (сайт уже работает, пока что без логотипа) Возможен символьный вид логотипа, возможно - графико-символьный, это не принципиально, главное ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен логотип для фирмы ОООвцы

    $50

    Фирма проводит тренинги для начинающих бизнесменов - как работать с людьми, продажи и т.п. Также фирма помогает зарегистрировать юр. лицо. Название с юмором - ОООвцы. Основная идея для лого ...

    Логотипы и Знаки71 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать лого

    $20

    Нужно нарисовать в КОРАЛЕ ИЛИ ADOBE логотип для сайта. старое лого можно увидеть в приложении либо на athletics . in . ua Основной фон лого и цвета остаются те же (человечка можно перекрасить). ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад