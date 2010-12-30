Создать логотип компании

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен96 заявок3327 просмотров
#1$70

Требуется создать логотип для сайта компании занимающейся продажей недвижимости за рубежом.

Адрес сайта: immobility.eu (русскоязычная версия: immobility-eu.ru).

Сайт будет на 4-х языках.

Логотип создается с нуля.

Логотип должен быть сделан в векторе.

Компания новая, занимается продажей недвижимости через интернет.

Особых пожеланий по цвету и стилю нет всё на Ваше усмотрение.

Понимаю, что ТЗ достаточно расплывчатое, но окончательного понимания, что хотим от логотипа пока нет, поэтому простор для креатива огромный.

Если нужны еще какие-нибудь уточнения - милости прошу в личку.

14 лет назад
STvideo
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов

Победитель конкурса

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
14 лет назад
#1
Спасибо большое за логотип. Интересная идея, очень понравилась. Все корректировки по лого реализовал очень быстро. Очень доволен сотрудничеством!
Только положительные эмоции,своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
14 лет назад
#1

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