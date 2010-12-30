Нужно нарисовать красивую шапку для кино сайта + логотип, размеры приблизительно 1000 на 200 вроде все, пишите цену и срок работы...
Создать логотип компании
Требуется создать логотип для сайта компании занимающейся продажей недвижимости за рубежом.
Адрес сайта: immobility.eu (русскоязычная версия: immobility-eu.ru).
Сайт будет на 4-х языках.
Логотип создается с нуля.
Логотип должен быть сделан в векторе.
Компания новая, занимается продажей недвижимости через интернет.
Особых пожеланий по цвету и стилю нет всё на Ваше усмотрение.
Понимаю, что ТЗ достаточно расплывчатое, но окончательного понимания, что хотим от логотипа пока нет, поэтому простор для креатива огромный.
Если нужны еще какие-нибудь уточнения - милости прошу в личку.
Победитель конкурса
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