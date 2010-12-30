Создать логотип компании

# 1 — $ 70

Требуется создать логотип для сайта компании занимающейся продажей недвижимости за рубежом.

Адрес сайта: immobility.eu (русскоязычная версия: immobility-eu.ru).

Сайт будет на 4-х языках.

Логотип создается с нуля.

Логотип должен быть сделан в векторе.

Компания новая, занимается продажей недвижимости через интернет.

Особых пожеланий по цвету и стилю нет всё на Ваше усмотрение.

Понимаю, что ТЗ достаточно расплывчатое, но окончательного понимания, что хотим от логотипа пока нет, поэтому простор для креатива огромный.

Если нужны еще какие-нибудь уточнения - милости прошу в личку.