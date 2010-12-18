Создать шапку + логотип для кино сайта

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Закрыт32 заявки271 просмотр

Нужно нарисовать красивую шапку для кино сайта + логотип, размеры приблизительно 1000 на 200

вроде все, пишите цену и срок работы...

14 лет назад
AkaZeds
Алекс 
34 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров