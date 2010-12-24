Разработка логотипа

$30
  1. Биржа фриланса
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Завершен23 заявки307 просмотров

Доброго дня уважаемые фрилансеры

Необходимо разработать строгий логотип для сайта asiaforex.ru

Для сайта выбрана тема вордпресс - http://wpcrunchy.com/demo/?cat=5 , ориентир соответственно будем держать на неё.

WordPress
14 лет назад
postal390
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
14 лет назад
$30
2 дня
Прекрасное понимание задачи, и очень быстрое воплощение идеи. Большое спасибо
Все отлично, задача интересная, оплата в срок. Как всегда) Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
14 лет назад

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