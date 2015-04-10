Требуется создать логотип для нового авто форума http://accent-club.in.ua Возможно это будет просто фотография машины стилизованная под оформление форума, или какй-либо логотип. Тематика форума исключительно одна марка и одна модель машины - Hyundai Accent. Вот ссылки ...
Создание логотипа
Примечание сразу: Пишите в своем предложении срок исполнения вариантов, количество предоставляемых вариантов и цену.
Направление деятельности компании:
Построение эффективных команд
Деятельность реализуется в:
1)тренингах командообразования
2)тренингах для команд. Эти тренинги направлены на совершенствование личностных и межличностных навыков – коммуникативной компетенции, управление стрессом, управление конфликтом, мотивационный, позитивная коммуникация, кросс культуральная коммуникация и др
3)организационное консультирование в области НR
4)диагностика команд
Слоган:
выдающиеся люди строят выдающийся бизнес
Glorious people build glorious business
Дополнительное описание проекта
1. В основе названия компании - фамилии учредителей
Оба учредителя имеют опыт работы в бизнесе на управляющих позициях около 15 лет. Оба учредителя имеют высшее психологическое образование, клиницисты, являются членами психотерапевтических организаций.
2. Мы используем в работе 2 языка: английский и русский.
Требования к лого :
1. Здесь я перечисляю определения, которые подходят к тому, как должна восприниматься организация и какое отношение должна формировать и она и мы:
1)отражает направление компании: построение эффективных команд (если говорить о символизме команды это единение, сила, целостность, целенаправленность итд)
2)серьезная
3)доверительное отношение
4)спокойный стиль \ сдержанный \ не кричащий
5)высокая самооценка, уверенность
6)надежность
7)должна выглядеть дорого, но, не luxury
8)Цветовое решение: необходим цвет, выражающий доверие и располагающий к общению (ссылка на сайт по цветам. http://colorzone.ru)
9) Все материалы с использованием фирменного стиля должны быть выполнены в 2х языковых версиях
2. Лого необходимо продумать таким образом, чтобы нас не путали с юридическими компаниями (очень часть юр. Компании называются именно «хххх и партнеры»)
Возможно – это реализуется с помощью «значка», отражающего направление деятельности, в дополнение к названию компании.
Требования к шрифту:
1. Должен одинаково «красиво» читаться на русском и английском
2. Уверенный
3. Не «избитый»
4. Легко и четко читается
В общем основное что должен нести логотип - то что конечный продукт компании это - Эффективная команда.
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