Создание логотипа

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки312 просмотров

Примечание сразу: Пишите в своем предложении срок исполнения вариантов, количество предоставляемых вариантов и цену.

Направление деятельности компании:

Построение эффективных команд

Деятельность реализуется в:

1)тренингах командообразования

2)тренингах для команд. Эти тренинги направлены на совершенствование личностных и межличностных навыков – коммуникативной компетенции, управление стрессом, управление конфликтом, мотивационный, позитивная коммуникация, кросс культуральная коммуникация и др

3)организационное консультирование в области НR

4)диагностика команд

Слоган:

выдающиеся люди строят выдающийся бизнес

Glorious people build glorious business

Дополнительное описание проекта

1. В основе названия компании - фамилии учредителей

Оба учредителя имеют опыт работы в бизнесе на управляющих позициях около 15 лет. Оба учредителя имеют высшее психологическое образование, клиницисты, являются членами психотерапевтических организаций.

2. Мы используем в работе 2 языка: английский и русский.

Требования к лого :

1. Здесь я перечисляю определения, которые подходят к тому, как должна восприниматься организация и какое отношение должна формировать и она и мы:

1)отражает направление компании: построение эффективных команд (если говорить о символизме команды это единение, сила, целостность, целенаправленность итд)

2)серьезная

3)доверительное отношение

4)спокойный стиль \ сдержанный \ не кричащий

5)высокая самооценка, уверенность

6)надежность

7)должна выглядеть дорого, но, не luxury

8)Цветовое решение: необходим цвет, выражающий доверие и располагающий к общению (ссылка на сайт по цветам. http://colorzone.ru)

9) Все материалы с использованием фирменного стиля должны быть выполнены в 2х языковых версиях

2. Лого необходимо продумать таким образом, чтобы нас не путали с юридическими компаниями (очень часть юр. Компании называются именно «хххх и партнеры»)

Возможно – это реализуется с помощью «значка», отражающего направление деятельности, в дополнение к названию компании.

Требования к шрифту:

1. Должен одинаково «красиво» читаться на русском и английском

2. Уверенный

3. Не «избитый»

4. Легко и четко читается

В общем основное что должен нести логотип - то что конечный продукт компании это - Эффективная команда.

14 лет назад
rusrpg
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
14 лет назад
$50
3 дня
Все супер! Рекомендую!
Благодарю за сотрудничество

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
14 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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